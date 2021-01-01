MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da havai fişek patlatmak isteyen gençler dehşeti yaşadı
ABONE OL
01.01.2021 - 11:20 | | DHA

İstanbul'da havai fişek patlatmak isteyen gençler dehşeti yaşadı

Sancaktepe'de bir grup genç, binanın teras katında havai fişek patlatmaya çalıştı. Gençlerden biri eliyle tuttuğu patlayan havai fişekleri yere bırakınca korku dolu anlar yaşandı. Binanın teras katında patlayan havai fişekler sonucu facianın eşiğinden dönüldü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yılbaşı gecesi için hazırlık yapmak amacıyla binanın teras katında havai fişek gösterisi yapmak istedi. Teras katına çıkan gençler havai fişeği patlatmak istedi. Gençlerden biri havai fişekleri tuttuğu sırada, fişekler kayarak sağa sola sıçramaya başladı. Paniğe kapılarak havai fişekleri yere bırakan gençler kendilerini can havliyle evine attı. Teras katta patlayan havai fişekler nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü.

PANİK ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan, gençlerin havai fişek patlatmak istedikleri ancak beceremedikleri anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gençlerin havai fişekleri ateşlemesi ve gencin havai fişekleri bırakması sonucu yaşanan panik anları yer alıyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı! Havai fişek patladı, görme kaybı...
Yolun ortasında bıraktı! 16 yaşında...Çanakkale'de 2020'nin son dakikalarında babasına ait otomobille trafiğe çıkan ve bu sırada benzini biten aracı yol ortasında bırakıp kaçan E.K.’ye (16) ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından yaklaşık 10 bin lira ceza kesildi. Çağrılması üzerine aracı alması için olay yerine gelen baba Efkan K. (56) ise HES sorgusunda koronavirüs hastası olduğunun öğrenilmesi üzerine evine gönderildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milli Piyango Sonuçları Sorgulama! 2021 Milli Piyango çekilişi sonuçları bilet sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango Sonuçları Sorgulama! 2021 Milli Piyango çekilişi sonuçları bilet sorgulama nasıl yapılır?

Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

Hepsi uzaydan çekildi! Büyüleyici, Türkiye...

Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

Yeni yıl sanal ortamda kutlandı

Şişli'de panik anları! Duyan pencereye koştu

Şişli'de panik anları! Duyan pencereye koştu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet