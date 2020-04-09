İstanbul'da iki adrese şok baskın! 156 bin 200 maske ele geçirildi

Pendik Yeni Mahalle Efsane Sokaktaki bir tekstil atölyesinde sahte maske üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri harekete geçti. Tekstil atölyesine dün saat 17.20 sıralarında Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskında 55 bin 200 satışa hazır sahte maske ile 93 bin dikime hazır maske ele geçirildi.

Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi'nde de bir tekstil atölyesine dün akşam 21.30 sıralarında yapılan baskında 8 bin maske ele geçirildi. Pendik ve Kağıthane'deki tekstil atölyeleri zabıta ekiplerince mühürlendi.