MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da iki adrese şok baskın! 156 bin 200 maske ele geçirildi
ABONE OL
09.04.2020 - 12:49 | | DHA

İstanbul'da iki adrese şok baskın! 156 bin 200 maske ele geçirildi

İstanbul Pendik ve Kağıthane'deki iki ayrı tekstil atölyesine yapılan baskınlarda 156 bin 200 sahte maske ele geçirildi. İşyerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.

İstanbul'da iki adrese şok baskın! 156 bin 200 maske ele geçirildi

Pendik Yeni Mahalle Efsane Sokaktaki bir tekstil atölyesinde sahte maske üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri harekete geçti. Tekstil atölyesine dün saat 17.20 sıralarında Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskında 55 bin 200 satışa hazır sahte maske ile 93 bin dikime hazır maske ele geçirildi.

Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi'nde de bir tekstil atölyesine dün akşam 21.30 sıralarında yapılan baskında 8 bin maske ele geçirildi. Pendik ve Kağıthane'deki tekstil atölyeleri zabıta ekiplerince mühürlendi.

 

 

 

Hapşırmanın ardından mikrodamlacıklar böyle havada kalıyorDünyayı etkisine altına alan corona virüs (Covid-19) salgınının yayılma hızına ilişkin Finlandiya'dan çarpıcı bir araştırma geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ordu’da 3 çocuk babası adam cinayete kurban gitti!

Ordu’da 3 çocuk babası adam cinayete kurban gitti!

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Entübe hasta ne demek? Entübe anlamı nedir?

Entübe hasta ne demek? Entübe anlamı nedir?

Sıradaki Haber