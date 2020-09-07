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07.09.2020 - 02:03 | | DHA

İstanbul'da iki günlük denetimde 3 bin 900 araç kontrol edildi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cuma ve Cumartesi günleri yapılan denetimlerin sonuçları açıklandı. Denetimlerde kontrol edilen 3 bin 923 araçtan 2 bin 519'una cezai işlem uygulanırken toplamda 1 milyon 139 bin 100 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da iki günlük denetimde 3 bin 900 araç kontrol edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cuma ve Cumartesi günleri 17.00 ile gece 03.00 saatleri arasından Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih ilçeleriyle D-100 Karayolu ve sahil yolunda denetim yapıldı. Denetimlere 38 resmi, 16 sivil ve 14 motorlu ekip olmak üzere toplam 122 personel katıldı.


İstanbulda iki günlük denetimde 3 bin 900 araç kontrol edildi


Yapılan denetimlerde 3 bin 923 araç kontrol edildi. Trafik polisleri, abartı egzozdan 111, makas atmaktan 91, alkollü araç kullanmaktan 63, sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 65, emniyet şeridini ihlal etmekten 14, seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 344, emniyet kemeri takmamaktan 562, toplu taşıma araçlarında ise Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı davranmaktan 38 araç ve diğer nedenlerden bin 231 olmak üzere 2 bin 519 işlem yapıldı. 139 aracın trafikten men edildiği denetimlerde 1 milyon 139 bin 100 lira para cezası kesildi. 1 tane çalıntı motosiklete ise el konuldu. 

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