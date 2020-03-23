MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul’da ilginç görüntü! Polisi gören yaşlı adam motosikletiyle kaçtı
ABONE OL
23.03.2020 - 09:17 | | İHA

İstanbul’da ilginç görüntü! Polisi gören yaşlı adam motosikletiyle kaçtı

Corona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara Sokağa Çıkma Yasağı’nın uygulanmasının ardından Beyoğlu’nda polis ekipleri, megafonla vatandaşları “sağlığınız için evlerinize gidin” uyarısında bulundu. Kimlik kontrolü esnasında ise yaşlı bir vatandaş, kendisine “dur” ihtarında bulunan polisten motosikletine binerek kaçtı. Evinden çıkan 69 yaşındaki adam “bunaldım” derken, 74 yaşındaki bir vatandaş ise “o kadar büyük değilim” diyerek polisi ikna etmeye çalıştı.

İstanbul’da ilginç görüntü! Polisi gören yaşlı adam motosikletiyle kaçtı
İstanbul’un pazartesi trafiğine 'Korona virüs' etkisiTürkiye'de de korona virüsün görülmesi ile birlikte sokaklar boşalmaya başladı. Pazartesi günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk bu sabah saatlerinde düştü. Pazartesi sabahı saat 07:45 itibariyle yoğunluğun yüzde 18’e düştüğü İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

EBA TV canlı link: Türkçe, Matematik, Edebiyat, Din dersleri saat kaçta? İlkokul - ortaokul - lise ders programları

EBA TV canlı link: Türkçe, Matematik, Edebiyat, Din dersleri saat kaçta? İlkokul - ortaokul - lise ders programları

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

İtalya'da Başbakan Conte ‘kolay bir karar değil’ dedi ve açıkladı

İtalya'da Başbakan Conte ‘kolay bir karar değil’ dedi ve açıkladı

Sıradaki Haber