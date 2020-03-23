23.03.2020 - 09:17 | | İHA
İstanbul’da ilginç görüntü! Polisi gören yaşlı adam motosikletiyle kaçtı
Corona virüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara Sokağa Çıkma Yasağı’nın uygulanmasının ardından Beyoğlu’nda polis ekipleri, megafonla vatandaşları “sağlığınız için evlerinize gidin” uyarısında bulundu. Kimlik kontrolü esnasında ise yaşlı bir vatandaş, kendisine “dur” ihtarında bulunan polisten motosikletine binerek kaçtı. Evinden çıkan 69 yaşındaki adam “bunaldım” derken, 74 yaşındaki bir vatandaş ise “o kadar büyük değilim” diyerek polisi ikna etmeye çalıştı.
İstanbul’un pazartesi trafiğine 'Korona virüs' etkisiTürkiye'de de korona virüsün görülmesi ile birlikte sokaklar boşalmaya başladı. Pazartesi günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk bu sabah saatlerinde düştü. Pazartesi sabahı saat 07:45 itibariyle yoğunluğun yüzde 18’e düştüğü İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.