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04.03.2020 - 10:53 | | İHA

İstanbul’da ilginç kaza! Orta refüje çıktı

İstanbul Avcılar’da meydana gelen kazada sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüj üzerinde bulunan demir bariyer üzerine çıkarak durabildi. Kazada yaralana olmazken aracın duruşu ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

İstanbul’da ilginç kaza! Orta refüje çıktı

Kaza sabah saatlerinde Avcılar Kemal Sunal Caddesi Küçükçekmece yönünde yan yolda meydana geldiği. Sürücüsü öğrenilemeyen 10 N 9921 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından orta refüj üzerinde bulunan demir bariyere çıkarak durabildi. İki tekeri bariyer üzerinde kalarak aşağı inemeyen otomobil ilginç görüntüler oluşturdu.

Kazada kimse yaralanmazken, mahsur kalana araç daha sonra çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

 

 

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