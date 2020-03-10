10.03.2020 - 12:30 | | DHA
İstanbul'da iş hanına silahlı saldırı!
İstanbul Bayrampaşa’da bir iş merkezinde uzun namlulu silahla gelen bir şahıs, tartıştığı kişilere ateş etti.
Bayrampaşa'da iş merkezine gelen bir kişi pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Pompalı tüfekli saldırgan olay yerinde gözaltına alınırken, yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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