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01.10.2020 - 11:21 | | İHA

İstanbul’da jandarmadan HES Kodu Uygulaması

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde üzerinde toplu taşıma araçlarında HES Kodu ve maske uyarısı yaptı.

İstanbul’da jandarmadan HES Kodu Uygulaması

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma ve konaklama tesislerinde HES zorunluluğu getirilmesinin ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Otoyol Jandarma Trafik, Jandarma Asayiş ve Motosikletli Trafik Asayiş Timlerinin katılımı ile kent genelinde toplu taşıma araçlarında HES Kodu uygulaması yapıldı.

Şehir içi ulaşımı sağlayan belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri ile dolmuşlarda yapılan uygulamada, HES Kodu olmayanların bundan sonra toplu taşıma araçlarına binemeyeceği uyarısı yapıldı. Ekipler kodun nasıl alınacağı ve kodun kişisel toplu taşıma araçlarına entegre edileceği bilgisini verirken, maskelerin düzgün takılması uyarısında bulundu. Ekipler, araç sürücülerine yönelik de kodu olmayanların araçlara alınmaması gerektiği uyarısını yaptı.

Taksim'de durduruldu! Kimliği anlaşılınca polis alarma geçtiBeyoğlu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen özel halk otobüsü şoförü, ambulansla hastaneye götürüldü.
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