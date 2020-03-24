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24.03.2020 - 17:55 | | DHA

İstanbul'da kaçak dezenfektan imalathanesine baskın

Arnavutköy'de bir imalathaneye düzenlenen operasyonda izinsiz üretimi gerçekleştirilen el dezenfektan ürünleri ele geçirildi. 2 bin 300 litre alkol bazlı hijyenik el temizleyici ürüne el konulurken, 1 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul'da kaçak dezenfektan imalathanesine baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, Arnavutköy İmrahor Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde kaçak olarak el dezenfektan ürünleri imal edildiği bilgisine ulaştı. Arnavutköy İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte harekete geçen Güvenlik Şube ekipleri, üretimin yapıldığı binaya baskın düzenledi. İş yerinde yapılan incelemelerde üretim ve satış izni olmayan 5 litrelik bidonlara doldurulmuş toplam 460 adet el dezenfektanı tespit edildi. 2 bin 300 litre el dezenfektanına el koyan ekipler, ele geçirilen el dezenfektanlarını yediemin otoparkına götürdü. Deterjan, cam suyu, çamaşır suyu, endüstriyel temizleyici üretimlerinin de yapıldığı iş yerinde yapılan incelemelerde halk sağlığını tehlikeye sokmaktan 1 kişi gözaltına alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, detaylı analiz ve inceleme için el konulan ürünlerden numuneler aldı.

Polis ekipleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin iş yerindeki incelemesi sürüyor.

 

Corona virüs ile Mücadele Merkezi kurulduMSB'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Corona virüs ile Mücadele Merkezi kuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı açıklamada, "Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz. Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız" dedi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de corona virüs çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.
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