İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? AKOM'dan son dakika açıklaması

AKOM Müdür Yardımcısı Salim Özmen açıklamaları şöyle;

Gece saatlerinde 03.00 gibi kar fırtınası gibi hissettiğimiz kar yağışı sabah saatlerinde etkisi biraz kaybetti. Ancak şimdi hafif ve orta kuvvetli olmak üzere aralıklarla mola vererek devam ediyor. Yarın akşama kadar da bu şekilde devam etmesini bekliyoruz. Kentimizde ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı kar yağışından dolayı. Ancak şehir hatlarında vapur hatlarında zaman zaman aksamalar olabiliyor. Bunun dışında da gece yarısı saat 03.00'te yağışın artmasıyla beraber istinat duvarı çömke olayları yaşandı bazı ilçelerimizde. Bunda da hem büyükşehirimizin ekipleri hem de ilçe belediyelerimizin ekipleri yerinde müdahaleleri zamanında yaptılar. Herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmadı.

İstanbul'da kar yağışı ne kadar süre etkisini gösterecek?

Bu yaşadığımız kar yağışı 2017'den beri uzun zamandır görmediğimiz yoğun bir kar yağışıydı. Dün akşam saatleri 17.00 gibi başlayan kar yağışını gece saat 03.00'te daha şiddetli hissettik. Yarın akşama kadar devam etmesini bekliyoruz. Hafif ve orta kuvvette şiddeti sürecek. Daha çok yüksek kesimlerde etkili olacak. Boğaz çevresi, Anadolu yakası ve Avrupa yakasının da doğusunda.

Kar tutan yerler var. Kıyı kesimlerimizde ise tutmayan bölgelerimiz de var. Şanslı olanlar yarın kar topu oynayabilecek.

Alınan önlemler... Neler yapılıyor?

Biz bu sene 7 bin 31 personel, bin 351 araç ve iş makinesiyle beraber kışla mücadele çalışmalarını yürütüyoruz. Özellikle yol-bakım ekiplerimiz önemli pay sahibi kışla mücadele çalışmalarında. Cuma sabahından itibaren yaklaşık 10 bin 800 ton tuz kullanıldı. Çalışmalarımızı hem burada AKOM'dan kriz masasından yönetiyoruz, hem de sahadaki ekiplerimizi koordine ediyoruz. Burada şehri tüm kamerayla gözlemleyebiliyoruz, takip edebiliyoruz. Aynı zamanda yol-bakım ekiplerimizin araç-takip sistemi üzerinden de anlık olarak takibini yapıyoruz. Buzlanma için de 60 noktada İstanbul genelinde erken uyarı sistemimiz var. Buzlanma mesajlarımız otomatik olarak sahadaki ekiplerimize yönlendiriliyor ve buzlanma oluşmada önce müdahalelerini gerçekleştirmiş oluyorlar.