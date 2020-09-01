İstanbul'da kaybolan genç kız Kayseri'de aranıyor!

Ailesiyle birlikte yaşadığı İstanbul Alibeyköy’den 6 gün önce ayrılan ve bir daha haber alınamayan Nazar Defci’nin Kayseri’de görüldüğü iddia edildi. Bunun üzerine genç kızın ailesi kızlarını Kayseri'de aramaya başladı. Kızlarının bulunması için vatandaşlara da çağrıda bulunan aile, kızlarından gelecek haberi bekliyor.

"TELEFONU KAPALI VE KENDİSİNDEN HABER ALAMIYORUZ"

Defci ailesinin yakını olan Kadir Sancur, genç kızdan 6 gündür haber alamadıklarını ifade ederek, "İstanbul'dan ayrılan Nazar'dan haber alamıyoruz. Nazar'ı bulamayan aile çok perişan. Nazar en son aileye Kayseri'de olduğu yönünde telefon açmış. Daha sonra telefonu kapalı ve kendisinden bir daha haber alamıyoruz. Savcılığa ve polise kayıp başvurusunda bulunduk" dedi.

“’BENDEN AYRILIRSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM’ DİYE MESAJ ATILDI”

Kaybolan kızın yengesi Sultan Defci ise, “Perşembe günü Alibeyköy’den öğlen 1’de benim yanıma gelmek için evden çıkmış ama bir daha eve gelmemiş. En son İstanbul 5. Levent civarında görülmüş. Telefonlarından bizi engellemiş. Telefon ettiğimizde telefonlarımıza bakmıyor. Arkadaşlarının bize söylediği bir arkadaş tarafından tehdit edilmiş. ‘Benden ayrılırsan seni öldürürüm’ diye mesaj atıldı. Bu tehdit mesajlarını savcılığa verdik, savcılıkta hepsi var. Cuma günü bir telefon geldi, 'Kızınız Kayseri’de bulunuyor. Kız bizim namusumuz oldu, artık kızı sizlere vermeyeceğiz' dediler. 'Kızınızla evleneceğiz, gelin Kayseri’ye tanışalım, düğün için hazırlık yapalım' denildi’’ diye konuştu.