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06.02.2020 - 11:31 | | AA

İstanbul'da kış lastiği denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce şehirler arası otobüslere yönelik kış lastiği uygulaması yapıldı.

İstanbul'da kış lastiği denetimi

Sabah saatlerinde kentin belirli noktalarında konuşlanan ekipler, otobüsleri durdurarak kış lastiği denetimi yaptı.

Kış lastiği olmayan araç sürücülerine 776 TL cezai işlem uygulandı.

Kule ile pilotlar arasında dikkat çeken rüzgar diyaloglarıSabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. DHA’nın elde ettiği kayıtlara göre özellikle pilotların “Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet’in altında özellikle çok değişiyor rüzgar” anonsları dikkat çekti.
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