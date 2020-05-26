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26.05.2020 - 09:46 | | İHA

İstanbul’da kısıtlamayı delen 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza!

İstanbul Beyoğlu’nda sokağa çıkma kısıtlamasını delen ve kendilerini uyaran bekçilere direnen 8 kişiye polis ekipleri tarafından toplam 25 bin 200 lira idari para cezası kesildi. Çıkan arbedede ise bekçilerden birini sopayla yaralayan 1 şahıs gözaltına alındı.

İstanbul’da kısıtlamayı delen 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza!

Beyoğlu Bülbül Mahallesi Kurtuldu Sokak üzerinde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir grup vatandaş corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını delerek dışarıya çıktı. O esnada sokakta devriye gezen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı “Gece Kartalları” diye adlandırılan bekçiler, kısıtlamayı delen şahısları evlerine gitmeleri yönünde uyardı. Ancak şahıslar bekçilere karşılık vererek üzerlerine yürüdü.

İstanbul’da kısıtlamayı delen 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza

25 BİN 200 LİRA CEZA KESİLDİ

Yaşanan arbede sonucunda vatandaşların da sokağa inmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kısıtlamayı delen ve ekiplere direnen 8 kişiyi etkisiz hale getirdi. Olayın kontrol altına alınmasının ardından polis, 8 şahsa “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 3 bin 150’şer lira idari para cezası uyguladı.

BEKÇİYİ YARALAYAN ŞAHIS GÖZALTINDA

Olayla alakalı, bekçilere direnen ve bekçiyi sopayla kolundan hafif şekilde yaralayan 1 şahıs ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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