Ä°stanbul'da kolonya ve maske daÄŸÄ±tÄ±mÄ± tamamlandÄ±

1 MÄ°LYON 109 BÄ°N 152 ADRESE TESLÄ°M EDÄ°LDÄ°



Corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± bulunan 65 yaÅŸ ve Ã¼stÃ¼ vatandaÅŸlara kolonya ve maske daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dr. Mustafa Ã‡alÄ±ÅŸkan'Ä±n talimatÄ±yla 10 gÃ¼n iÃ§erisinde Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri 1 milyon 85 bin 991 adrese daÄŸÄ±tÄ±m yaparken, jandarma ekipleri sorumluluk alanlarÄ±nda 23 bin 161 bin adrese daÄŸÄ±tÄ±m gerÃ§ekleÅŸtirdi.

DaÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan maske ve kolonyalar 39 ana daÄŸÄ±tÄ±m merkezinde depolanÄ±rken, 86 okul tali daÄŸÄ±tÄ±m merkezi olarak kullanÄ±ldÄ±. Ã–te yandan daÄŸÄ±tÄ±m sÃ¼recinde Ä°stanbul Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n tahsis ettiÄŸi araÃ§lar gÃ¶rev aldÄ±. DaÄŸÄ±tÄ±m sÃ¼recinde yaklaÅŸÄ±k 3 bin polis, 2 bin mahalle bekÃ§isi ve 2 bin 450 Milli EÄŸitim personeli gÃ¶rev alÄ±rken, 200 taÅŸÄ±ma personeli destek verdi. DaÄŸÄ±tÄ±m sÄ±rasÄ±nda gÃ¶rev alan 7 bin 650 personelin gÄ±da ihtiyacÄ± ise KÄ±zÄ±lay tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.Â

GÃœNLÃœK 120 BÄ°N DAÄžITIM GERÃ‡EKLEÅžTÄ°



Ä°stanbul'un 39 ilÃ§esinde ekipler gÃ¼nlÃ¼k 120 bin daÄŸÄ±tÄ±m gerÃ§ekleÅŸtirirken, daÄŸÄ±tÄ±m 10 gÃ¼nde tamamlandÄ±. Bir ekip bir adrese 5 dakika iÃ§erisinde teslimat yaparken 60 adrese 300 dakikada daÄŸÄ±tÄ±m gerÃ§ekleÅŸtirildi. DaÄŸÄ±tÄ±m hazÄ±rlÄ±klarÄ± corona virÃ¼s tedbirleri alÄ±narak yapÄ±lÄ±rken, ana daÄŸÄ±tÄ±m merkezi olarak kullanÄ±lan okula gelen grup amiri daÄŸÄ±tÄ±lacak malzemeleri alarak tali daÄŸÄ±tÄ±m merkezine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. ArdÄ±ndan her ekip aracÄ±na 60 malzeme alarak daÄŸÄ±tÄ±lacak adreslere gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Kolonya ve maskelerin teslimi sÄ±rasÄ±nda da vefa destek grubu sosyal mesafe kuralÄ±na uyarak maske ve eldiven kullandÄ±.

Polis kamerasÄ±na yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde kolonya ve maske daÄŸÄ±tÄ±mÄ±ndan Ã¶nce ekiplerin hazÄ±rlÄ±klar yaptÄ±klarÄ±, ardÄ±ndan kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§aldÄ±klarÄ± 65 yaÅŸ ve Ã¼stÃ¼ vatandaÅŸlara CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n selamÄ±nÄ± getirdiklerini ifade ederek, "Bizim iÃ§in Ã§ok kÄ±ymetlisiniz, size bir hediye getirdik, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n size bir de mesajÄ± var, bu sÃ¼re zarfÄ±nda evden Ã§Ä±kmamanÄ±zÄ± Ã¶neriyor " dedikleri gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â