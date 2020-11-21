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21.11.2020 - 17:54 | | İHA

İstanbul’da korku dolu anlar! Alev topuna döndü

Şişli’de cadde üzerinde park halinde olan iki minibüs alev alev yandı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan iki minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine minibüsler alev topuna söndü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, minibüsler ise kullanılamaz hale geldi. Araçların alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis ekipleri ise yangınla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul’da korku dolu anlar Alev topuna döndü

Şişlli'de park halinde olan iki minibüs alev alev yandı.İstanbul Şişli’de cadde üzerinde park halinde olan iki minibüs alev alev yandı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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