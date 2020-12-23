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23.12.2020 - 03:53 | | İHA

İstanbul'da korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Şişli’de gece saatlerinde otomobil ile sokak içerisinde araçtan çevreye kurşun yağdıran kişi veya kişiler camı çerçeveyi indirerek kayıplara karıştı. Yaralı veya can kaybının yaşanmadığı olayda sokakta bulunan çok sayıda otomobil zarar görürken bir dairenin camına kurşun isabet etti.

İstanbul'da korku dolu anlar! Ortalık savaş alanına döndü

Olay, saat 01:00 sıralarında Şişli Feriköy Mahallesi Gediz Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası tespit edilemeyen ticari bir araçta bulunan kişi veya kişilerce sokak içerisinde çevreye defalarca ateş açıldı. Silah seslerini duyduktan sonra korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Kurşun yağdıran ticari araç saldırı sonrası kısa sürede kayıplara karışırken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekiplerin yapmış olduğu inceleme sonrası sokakta bulunan 5 otomobilin ve bir apartmanın 1’nci katındaki daireye kurşun isabet ettiği tespit edildi.

İstanbulda korku dolu anlar Ortalık savaş alanına döndü

Kişiye yönelik silahlı saldırı iddiası

Polis ekipleri mahallede bulunan güvenlik kameralarını kontrol ederken sokakta ikamet eden vatandaşların ifadesine başvurdu. Mahalle sakinlerinden kimileri bir araç içerisinden sokakta bulunan bir kişiye silahlı saldırı düzenlendiği fakat saldırıda kovalanan şahsın yara almadan olay yerinden kaçtığını iddia etti.
Polis ekipleri silahla çevreye kurşun yağdıran şüpheli aracı yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'da köpeğe çarpan motosikletli kurye yaralandıAdana'da sokak köpeğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaşanan kaza anı ve sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi, bir başka haber için olay yerinde olan AA kameramanı tarafından görüntülendi.
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