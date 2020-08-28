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28.08.2020 - 05:10 | | DHA

İstanbul'da korkunç motosiklet kazası! 1 ölü

İstanbul Kartal'da aşırı süratli olduğu iddia edilen ve ehliyeti bulunmayan motosiklet sürücüsü kontrolü kaybedince motosiklet, yan yatıp kayarak park halindeki otomobile çarptı. Otomobilin altında sıkışan motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti.

İstanbul'da korkunç motosiklet kazası! 1 ölü

 

Kaza, saat 02.30 sıralarında Orta Mahalle Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Tek (42) kullandığı 34 GY 5271 plakalı motosikletin kontrolünü aşırı hız nedeniyle kaybetti. Yan yatan motosiklet yaklaşık 50 metre kayıp sürüklenerek yol kenarında park halindeki 34 KU 317 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Mehmet Tek, otomobilin altına girerek sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, otomobilin altında sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kask takmayan sürücü başından aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. Ambulans ile Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Tek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, yapılan incelemelerde kask takmayan sürücünün, ehliyetinin de bulunmadığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

"ARABANIN ALTINDAN ÇIKARDIK AMA DURUMU İYİ DEĞİLDİ"

Kazayı görerek yardıma koşan kişilerden Mehmet Sağlam, "Arkadaşın şuradaki kokoreççide kokoreç yediğini gördük. Oradan da motora bindi. Hızla virajı alamadan şurada frene bastı, kayarak direkt aracın altına girdi. Zaten çevredeki arkadaşlar, herkes yetişti. Ambulansı aradık geldi. Aracın altından çıkardık ama durumu iyi değildi. Kask takmadığı için kafası ortadan ikiye ayrılmıştı" şeklinde konuştu.

Ambulasın içinde öldürüldüAdana’nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.
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