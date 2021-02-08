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08.02.2021 - 15:37 | | DHA

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler sevk edildi

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Ümraniye Dudullu Organize Sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Ev eşyaları üretilen fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler sevk edildi

Ayrıntılar geliyor...

Yer: Konya! Direksiyon başında infaz edildi!Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi. Buzdolabı tamircisi olduğu belirtilen Kamil Başaralı seyir halindeyken, motosikletle yanına yaklaşan kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaşamını yitirdi. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Başaralı'nın kontrolünden çıkan kamyonet, park halindeki otomobile çarparak durdu.
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