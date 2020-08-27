İstanbul'da korsan olduğu belirlenen 4 bin 418 kitap ele geçirildi

Silivri Emniyet Müdürlüğü Güvenlik TEM Büro Amirliği ekiplerince Selimpaşa Mahallesi'nde korsan kitap ve DVD satışının yapıldığı 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda korsan olduğu belirlenen çeşitli yayın evlerine ait 4 bin 418 kitap ve 427 DVD ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca şeffaf jelatin üzerinde 19 bandrol hologramı bulundu.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul’un göbeğinde dehşet! Hafif ticari araç minik kızı ezip kaçtıİstanbul Beyoğlu’nda süratli bir şekilde sokağa giren hafif ticari aracın sürücüsü, sokakta oynayan 6 yaşındaki kız çocuğunu ezdi. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, çocuğun ise yaşam savaşı verdiği öğrenildi.