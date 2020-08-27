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27.08.2020 - 10:35 | | AA

İstanbul'da korsan olduğu belirlenen 4 bin 418 kitap ele geçirildi

Silivri'de düzenlenen operasyonda, korsan olduğu belirlenen 4 bin 418 kitap ele geçirildi.

İstanbul'da korsan olduğu belirlenen 4 bin 418 kitap ele geçirildi

Silivri Emniyet Müdürlüğü Güvenlik TEM Büro Amirliği ekiplerince Selimpaşa Mahallesi'nde korsan kitap ve DVD satışının yapıldığı 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda korsan olduğu belirlenen çeşitli yayın evlerine ait 4 bin 418 kitap ve 427 DVD ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca şeffaf jelatin üzerinde 19 bandrol hologramı bulundu.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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