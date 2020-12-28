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28.12.2020 - 11:11 | | DHA

İstanbul'da marketteki silahlı soygun kamerada

İstanbul Esenyurt'ta bir markete müşteri gibi gelen iki kişi kasiyere silah doğrultarak paraları aldı. Soygun anı işyerinin güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler kayıplara karıştı.

İstanbul'da marketteki silahlı soygun kamerada

Olay 24 Aralık Perşembe akşamı saat 19.50 sıralarında yaşandı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ufuk Caddesi'nde bulunan bir markete müşteri olarak gelen iki şüpheli, bir süre içeride bekledi. Henüz kimliği tespit edilemeyen şüpheliler, diğer müşterilerin marketten çıkmasıyla kasaya yöneldi. Şüphelilerden biri belinden çıkardığı silahla kasiyere kasaları açmasını söyledi. Şüpheliler 2 kasada bulunan yaklaşık 7 bin lirayı alarak marketten çıktı.

Olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheliler izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler kaçan iki kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Soygun anı marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki şüphelinin, son müşteri çıktıktan sonra kasaya yöneldiği, içlerinden birinin belinden silah çıkararak çalışanlara doğrulttuğu görülüyor.

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