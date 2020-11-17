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17.11.2020 - 18:43 | | DHA

İstanbul'da mesai saati yoğunluğu! Kalabalık böyle yansıdı

İstanbul'da akşam saatlerinde bazı toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Avcılar metrobüs durağında oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

İstanbul'da mesai saati yoğunluğu! Kalabalık böyle yansıdı

İstanbul'da akşam saatlerinde işten çıkıp evlerine gitmek isteyen vatandaşların metrobüslerde yoğunluk oluşturduğu görüldü. Koronavirüs vakalarının yeniden artmasına rağmen bazı duraklar ve metrobüs içerisinde sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

Avcılar metrobüs durağındaki kalabalık kameraya yansıdı.

İstanbulda mesai saati yoğunluğu Kalabalık böyle yansıdı

BAKIRKÖY'DE DENETİM

Bakırköy'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimleri akşam yoğunluğunda da devam etti.  

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy D-100 Karayolu'nda akşam yoğunluğunda toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Ekipler, vatandaş ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetledi. Ayrıca, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verildi. Minibüs içerisinde sosyal mesafe kuralına uymayan bir yolcu uyarılarak yeri değiştirildi. Bir minibüste dezenfektan kutusunun boş olduğunu gören ekipler, doldurması yönünde sürücüyü uyardı.

İstanbulda mesai saati yoğunluğu Kalabalık böyle yansıdı

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