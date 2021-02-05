MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da mucize kurtuluş! 5'inci kattan düştü
ABONE OL
05.02.2021 - 15:53 | | DHA

İstanbul'da mucize kurtuluş! 5'inci kattan düştü

Beyoğlu'nda babasıyla birlikte yaşayan Melda Kantar 5'inci kattaki evinin balkonundan alt taraftaki binanın çatısına düştü. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralanan kadına müdahalede bulundu. Genç kadın ambulansa alınarak hemen hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da mucize kurtuluş! 5'inci kattan düştü

İstanbul Beyoğlu Cihangir Molla Bayırı sokakta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki dairede babasıyla yaşayan Melda Kantar (35) öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle arka cephedeki balkondan düştü. Alt taraftaki binanın çatısına düşen kadını gören komşular hemen yardıma koşup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri  yaralanan  kadına ilk müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Melda Kantar daha sonra ambulansa alınarak Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma  Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sırasında evde bulunan babanın ifadesine başvuran polis, soruşturma başlattı.  Aynı binada yaşayan komşusu, "Kedini balkondan mı attı, olay nasıl oldu bilmiyoruz" dedi. Bir başka komşu ise, "5'inci kat balkonundan düşmüş, binanın arka tarafındaki boşluğa düşmüş" diye konuştu. 

 

Van'da taksi ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralıSon dakika gelen bir habere göre Van'da feci bir trafik kazası yaşandı. Gürpınar'da taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada üç kişinin hayatını kaybettiği yedi kişinin yaralı olduğu öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalya'da balıkçıların ağına takıldı! Tam 6 metre

Antalya'da balıkçıların ağına takıldı! Tam 6 metre

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

Üç Aylar takvimi 2021 | Üç Aylar başlangıcı ne zaman? Recep, Şaban ve Ramazan ayı tarihleri

Üç Aylar takvimi 2021 | Üç Aylar başlangıcı ne zaman? Recep, Şaban ve Ramazan ayı tarihleri

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet