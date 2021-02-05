İstanbul'da mucize kurtuluş! 5'inci kattan düştü

İstanbul Beyoğlu Cihangir Molla Bayırı sokakta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki dairede babasıyla yaşayan Melda Kantar (35) öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle arka cephedeki balkondan düştü. Alt taraftaki binanın çatısına düşen kadını gören komşular hemen yardıma koşup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralanan kadına ilk müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Melda Kantar daha sonra ambulansa alınarak Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sırasında evde bulunan babanın ifadesine başvuran polis, soruşturma başlattı. Aynı binada yaşayan komşusu, "Kedini balkondan mı attı, olay nasıl oldu bilmiyoruz" dedi. Bir başka komşu ise, "5'inci kat balkonundan düşmüş, binanın arka tarafındaki boşluğa düşmüş" diye konuştu.



