İstanbul'da nefes kesen operasyon!

İstanbul ve Kocaeli'de uyuşturucu üretimi yapan ve satışını gerçekleştiren şüphelilerin bilgisini alan ekipler çalışma başlattı. Uyuşturucu maddelerin üretildiği depoları ve üretilen uyuşturucu maddelerin satışını gerçekleştiren şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan narkotik polisi, çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon başlattı. Kocaeli'nin Darıca ilçesi ile Tuzla, Zeytinburnu, Esenyurt, Fatih, Bahçelievler, Büyükçekmece, Pendik, Küçükçekmece ve Sultangazi'de gerçekleştirilen operasyonlarda 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

YÜZLERCE KİLO UYUŞTURUCU YAKALANDI

Operasyon anları polis kamerasına yansıdı. Yapılan operasyonlarda ise 90 kilo 405 gram gelen 452 bin ecstasy hap, 39 kilo 143 gram metamfetamin, 52 kilo 100 gram eroin, 8 kilo 500 gram gelen 51 bin 500 captagon, 3 kilo 700 gram hint keneviri, 2 kilo 800 gram marihuana, 8 hassas terazi, 4 silah, 81 mermi ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu captagon hapların ise saç tokalarının içine saklandığı belirlendi.

Gözaltına alınan 27 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 25 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.