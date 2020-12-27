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27.12.2020 - 04:25 | | DHA

İstanbul'da olaylı gece! Taksi durağına kılıçla saldırdı

Ataşehir'de iddiaya göre taksi durağına gelen bir kişi taksiye binerek evine gitti. Henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık yarım saat sonra elinde kılıçla geri gelen müşteri duraktakilere rastgele saldırmaya başladı. Yaşanan arbedede durağın camları kırılırken, saldırgan yaralandı.

İstanbul'da olaylı gece! Taksi durağına kılıçla saldırdı

Olay saat 20.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre isminin Emrah olduğu öğrenilen alkollü kişi taksi durağına gelerek, kendisinin evine bırakmalarını istedi. Bir taksiye bindirilip evine gönderilen alkollü kişi henüz bilinmeyen bir nedenle yarım saat sonra elinde bir kılıçla durağa geri geldi.

İstanbulda olaylı gece Taksi durağına kılıçla saldırdı


Elindeki kılıçla rastgele saldırmaya başlayan saldırgan, durağın camlarını kırdı. Duraktakilerin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen saldırgan yaşanan arbede sırasında yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı saldırganı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis olayda kullanılan kılıca el koydu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


 

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