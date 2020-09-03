MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da otobüs kazası! Çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi
ABONE OL
03.09.2020 - 16:30 | | DHA/İHA

İstanbul'da otobüs kazası! Çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Pendik Kurtköy Gişeleri TEM Otoyolu istikametinde giden otobüs gişelere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan 15 yolcu yaralandı.

 

Sabiha Gökçen Havalimanı'na yolcu taşıyan Hasan B. yönetimindeki Özel Halk Otobüsü saat 16.00 sıralarında Kurtköy Gişeleri'ne girdiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle gişelerdeki beton bloklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan 15 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 Öte yandan gişelerin havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza nedeniyle trafik 2 şeritten verildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

İstanbulda otobüs kazası Çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

Binali Yıldırım ve eşi Covid-19'a yakalandıAK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Esenyurt'ta yine aynı manzara! Ceza kesilen şoförü polis sakinleştirdi

Esenyurt'ta yine aynı manzara! Ceza kesilen şoförü polis sakinleştirdi

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

Çanakkale'de aynı yerde peş peşe meydana gelen iki kazada bir kişi öldü

Çanakkale'de aynı yerde peş peşe meydana gelen iki kazada bir kişi öldü

Sıradaki Haber