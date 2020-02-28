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28.02.2020 - 11:15 | | DHA

İstanbul'da otogarda göçmen yoğunluğu

Türkiye'nin sınır kapılarını açtığı söylentileri üzerine, Türkiye’de birçok farklı ülkeden gelen göçmenler İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti..

İstanbul'da otogarda göçmen yoğunluğu

 

Edirne otobüslerine sabah erken saatlerde binen bir çok kişi sınıra gitmek üzere yola çıktı. Cezayirli olan Ahmet ve Al Abbah, Yunanistan’a gideceklerini belirtti.

Al Abbah gideceği yönü ise, “Edirne, Yunanistan, Makedonya, Almanya” diye sıraladı. Bir başka göçmen ise Edirne’den Avrupa’ya gideceğini söyledi.

İstanbulda otogarda göçmen yoğunluğu

Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu
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