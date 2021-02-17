İstanbul'da panik anları! Sokağa döküldüler

İstanbul Ataşehir, Aşık Veysel Mahallesi 3034 Sokak'ta bulunan gecekondunda saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sokakların dar olmasıyla ve buzlanma nedeniyle yangının olduğu sokağa ulaşmak için zorluk çekti. Yangına müdahale edildi. Ekiplerin söndürme çalışması sırasında içeriden zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Büyük korkuyla sokağa dökülen mahalle sakinlerinin, panik anları kameraya yansıdı.

Yangın sırasında evden çıkan bir kadın ise dumandan etkilendi. Kadına sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise yangın yerinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına aldı. Evde büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görgü tanığı bir kadın, "Komşumuzun evi burası. Patlama oldu ama korkmadım. Çocuklarımda teselli veriyorum. Korkmadım." dedi.







