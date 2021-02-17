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17.02.2021 - 14:40 | | DHA

İstanbul'da panik anları! Sokağa döküldüler

Ataşehir'de bulunan gecekonduda yangın çıktı. Evdekiler ve mahalleli kendilerini sokağa attı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde yaşadığı öğrenilen bir kadın dumandan etkilendi.

İstanbul'da panik anları! Sokağa döküldüler

İstanbul Ataşehir, Aşık Veysel Mahallesi 3034 Sokak'ta bulunan gecekondunda saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.   İtfaiye ekipleri sokakların dar olmasıyla ve buzlanma nedeniyle yangının olduğu sokağa  ulaşmak için zorluk çekti. Yangına müdahale edildi. Ekiplerin söndürme çalışması sırasında içeriden zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Büyük korkuyla sokağa dökülen mahalle sakinlerinin, panik anları kameraya yansıdı.

Yangın sırasında evden çıkan bir kadın ise dumandan etkilendi. Kadına sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise yangın yerinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına aldı. Evde büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.  

İstanbulda panik anları Sokağa döküldüler

Görgü tanığı bir kadın, "Komşumuzun evi burası. Patlama oldu ama korkmadım. Çocuklarımda teselli veriyorum. Korkmadım." dedi.

İstanbulda panik anları Sokağa döküldüler



 

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