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07.05.2020 - 16:07 | | İHA

istanbul'da pazarcı kavgasında silahlar konuştu

Beyoğlu'nda pazarcı kavgasında silahlar konuştu. Kavgada bir pazarcı ve pazara alışverişe giden bir vatandaş yaralandı.

istanbul'da pazarcı kavgasında silahlar konuştu

Edinilen bilgilere göre olay, Sütlüce Bademlik Camii yanında 15.00 sıralarında meydana geldi. Bir alt sokaktaki pazarda çalışan iki pazarcı bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken pazarcılardan biri, diğerini vurdu. Bu sırada pazara alışverişe giden Mustafa Ağbak isimli vatandaş da bacağından yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı pazarcı ve yoldan geçerken yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Pazarcının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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