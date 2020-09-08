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08.09.2020 - 13:29 | | DHA

İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler!

İstanbul'a gelen çok sayıda turistin, corona virüs önlemleri arasındaki maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü.

İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler!
Maske takmayan turistler sosyal mesafeyi de hiçe saydı
Maske takmayan turistler sosyal mesafeyi de hiçe saydı
Maske takmayan turistler sosyal mesafeyi de hiçe saydı
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İstanbuy Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarında Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) yaptığı çekimlerde tek ya da gruplar halinde dolaşan turistler içinde de az sayıda maske takan, sosyal mesafeye dikkat eden kişi yer aldı.

Kameraları karşısında gören bazı turistler özür dileyerek çantalarındaki  maskelerini çıkarıp takarken, bazıları aldırış etmeyip maske takmadan yoluna devam etti. Bazı turistlerin de maske takmadan, sosyal mesafeye uymadan  toplu fotoğraf çekmeleri kameralara yansıdı.

Ayasofya Meydanı'nda maskesiz dolaşan gruptan,  erkek bir turist, DHA kamerasını görünce  maskesini taktı ve "coronavirus finish" diyerek gruptaki diğer arkadaşlarıyla meydandan uzaklaştı.

"ARTAN VAKALAR BENİ KORKUTMUYOR"

İsveç'ten İstanbul'a ziyaret amaçlı gelen kolundaki maskesini DHA kamerasını görünce takan Mehmet Tüzel, "Korkmuyorum. İsveç'ten geldiğim için orada maske takmak hemen hemen yasak. Ben orada da takmıyordum. O yüzden korkmuyorum" dedi.

İstanbul'da maske takmanın zorunlu olduğu hatırlatılan bir turist ise, "Zor geliyor. Alışık olmadığım için zorlanıyorum. Zaten sıcak. Orada bir şey olmadıysa burada da olmaz. Buraya tatile geldim. Unutuyorum o yüzden takmayı. Korkmuyorum gayet iyiyim" diye konuştu.

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