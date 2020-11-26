İstanbul’da PKK/KCK’ya yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik 28 adrese 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verirken baskın yapılan adreslerde arama yapıldı.

Adreslerde bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan operasyon düzenlenen bir diğer adres ise Sultangazi ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde bir adres oldu. Ekipler evde yapılan arama sonrası 1 şüpheli şahsı gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.