MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul’da PKK/KCK’ya yönelik eş zamanlı operasyon
ABONE OL
26.11.2020 - 09:26 | | DHA

İstanbul’da PKK/KCK’ya yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul’da PKK/KCK’ya yönelik eş zamanlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik 28 adrese 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de destek verirken baskın yapılan adreslerde arama yapıldı.

Adreslerde bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan operasyon düzenlenen bir diğer adres ise Sultangazi ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde bir adres oldu. Ekipler evde yapılan arama sonrası 1 şüpheli şahsı gözaltına alarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

    Patenli genç kamyonun arkasına tutunarak ilerledi, tehlikeye aldırış etmeden dans ettiErzurum’da bir kamyonun arkasına takılan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Kamyon arkasında tehlikeye aldırış etmeden ilerleyen gencin dans etmesi ise dikkat çekti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

    Son dakika... 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

    10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

    10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

    VGM burs sonuçları açıklandı! VGM ortaöğretim burs sonucu sorgulama ekranı...

    VGM burs sonuçları açıklandı! VGM ortaöğretim burs sonucu sorgulama ekranı...

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet