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10.10.2020 - 02:03 | | AA

İstanbul'da PKK’ya eş zamanlı operasyon

İstanbul'da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da PKK’ya eş zamanlı operasyon

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda şüphelinin adresini tespit etti.

Özel harekat timlerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbulda PKK’ya eş zamanlı operasyon

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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