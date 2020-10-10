İstanbul'da PKK’ya eş zamanlı operasyon

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda şüphelinin adresini tespit etti.
Özel harekat timlerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.