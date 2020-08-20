20.08.2020 - 14:16 | | AA
İstanbul'da Riva açıklarında sürüklenen 2 tekne kurtarıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz Riva açıklarında sürüklenen, içinde 5 kişinin bulunduğu 2 teknenin kıyıya çekildiğini bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Riva Kabakoz mevkisinde sürüklenen ve içinde toplam 5 kişi bulunan 2 tekne, Poyrazköy Balıkçı Barınağı'na emniyetle çekilmiştir." bilgisi verildi.
Beylikdüzü'nde dehşet! 6 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattıİstanbul Beylikdüzü'nde bir kadının, bahçede bulunan köpeğiyle oynadıkları için kızdığı komşu çocuklarını kovalayarak, yakaladıklarından 2'sini dövdüğü iddia edildi. Dayak yiyen çocuğun annesi kadından şikayetçi oldu. Kadının 6 yaşındaki Çınar'a dayak atma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.