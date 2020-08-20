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20.08.2020 - 14:16 | | AA

İstanbul'da Riva açıklarında sürüklenen 2 tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Beykoz Riva açıklarında sürüklenen, içinde 5 kişinin bulunduğu 2 teknenin kıyıya çekildiğini bildirdi.

İstanbul'da Riva açıklarında sürüklenen 2 tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Riva Kabakoz mevkisinde sürüklenen ve içinde toplam 5 kişi bulunan 2 tekne, Poyrazköy Balıkçı Barınağı'na emniyetle çekilmiştir." bilgisi verildi.

 

 

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