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01.01.2021 - 10:22 | | DHA

İstanbul'da Rusların eğlencesine ceza yağdı

Fatih'te polis ekipleri, Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda yaptıkları denetimde turistlerin kutlama yaptığı restorana baskın yaptı. Ekipler, yeni yıl için kutlama yapan yabancı turistlere ceza keserken, restoranda mühürlendi.

İstanbul'da Rusların eğlencesine ceza yağdı

Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nda denetim yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Ekipleri dün saat 23.50 sıralarında, kısıtlamalara rağmen açık oldukları tespit edilen bir restoran ve nargile kafeye baskın yaptı. Yapılan baskında, kapalı olması gereken restoranın üst katında eğlenen yabancı turist grubu, polis ekipleri fark edince alt kata inerek kaçmaya çalıştı. Rus vatandaşı oldukları belirlenen 5 kişilik gruba ve işletme sahibine toplamda 18 bin 900 lira cezai işlem uygulanırken mekan da mühürlendi. Görüntülenen turist grubu yüzlerini gizlemeye çalıştılar. 

Öte yandan, yine sokak üzerinde bulunan bir nargile kafeye yapılan baskında, içeride nargile içen 11 kişiye de hıfzısıhha kanununa muhalefet suçundan toplamda 34 bin 650 lira cezai işlem uygulandı. Nargile kafede aynı şekilde mühürlenerek kapatıldı. 

Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını; 11 kişiye 34 bin TL cezaBursa'da, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak rezidans dairesinde dansözlü eğlence düzenleyip, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan 11 kişiye, toplam 34 bin 650 TL ceza kesildi.
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