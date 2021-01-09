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09.01.2021 - 19:32 | | AA

İstanbul'da sağanak sonrası denizin rengi değişti

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Üsküdar sahilinin bazı bölümlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.

İstanbul'da sağanak sonrası denizin rengi değişti

Kentin bazı ilçelerinde gün boyu sağanak etkili oldu.

Üsküdar sahilde vapur iskelesi civarında deniz, yağmurun etkisiyle yer yer kahverengi bir görünüm aldı.

Boğaz'da ise sis etkili oldu.

İstanbulda sağanak sonrası denizin rengi değişti

Öte yandan Esenyurt'taki sağanak da vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı.

Cadde ve ara sokaklarda su birikintileri oluşurken, evlerine yakın marketlere alışverişe giden vatandaşlar yağmura yakalandı.

İstanbulda sağanak sonrası denizin rengi değişti

"Senin harcadığın parayla biz sigara yakıyoruz!"Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, tepki büyük topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.
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