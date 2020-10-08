İstanbul'da sağanak yağış! Zor anlar yaşadılar

İstanbul'da bir çok noktada sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı yağış kısa süreli de olsa Taksim Meydanı'nda etkisini gösterdi. Yağmur bulutlarının görülmesinin ardından meydan karanlığa gömülürken, kısa süre sonra sağanak yağış başladı. Uyarıları dikkate alan vatandaşların çoğunlun yağmura hazırlıklı olduğu görülürken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar üstü kapalı alanlara sığındı.









Eminönü'nde de yağmur nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar alt geçitlere sığınarak yağmurun geçmesini bekledi.