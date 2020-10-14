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14.10.2020 - 13:01 | | DHA

İstanbul'da sahte içki operasyonu! 1 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sahte içkiden ölen Halit Yüce ve 3 kişinin de zehirlenmesinin ardından bir kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da sahte içki operasyonu! 1 kişi adliyeye sevk edildi

Gaziosmanpaşa'da sahte içkiden ölen Halit Yüce ve 3 kişinin de zehirlenmesinin ardından Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet ekiplerince yakalanan Adnan P. 11 Ekim tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılmıştı.

Savcılığın itirazı üzerine dün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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