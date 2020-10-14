İstanbul'da sahte içki operasyonu! 1 kişi adliyeye sevk edildi

Gaziosmanpaşa'da sahte içkiden ölen Halit Yüce ve 3 kişinin de zehirlenmesinin ardından Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet ekiplerince yakalanan Adnan P. 11 Ekim tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakılmıştı.

Savcılığın itirazı üzerine dün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.