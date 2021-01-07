İstanbul'da sahte plaka operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da bazı ilçelerde sahte plaka basımı ve satışı yapıldığını belirledi. Çalışmalar sonucu Bağcılar ve Bahçelievler'de belirlenen adreslere dün operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA SAHTE PLAKA VE MAKİNELER ELE GEÇİRİLDİ

2 ayrı iş yerine düzenlenen operasyonlarda, iş yerlerinde yapılan aramalarda TR ibareli mühürlü farklı illere ait tek ve çift olarak 576 adet plaka, TR ibareli ve plaka hologramlı 289 adet boş plaka levhası, TR ve D ibareli plaka kenarlarına takılan 84 adet şerit, 279 adet harf ve rakam içeren baskı kalıpları, soğuk mühür, lazer kesim makinesi, plaka boyama aleti, 2 adet baskı makinesi , metal kesme makası ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda iş yerleri ile bağlantılı O.H., F.T., M.T., H.B.K., M.Y.E., ve B.E., isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyon ise polis kamerasına yansırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.