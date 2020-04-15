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15.04.2020 - 10:25 | | İHA

İstanbul'da sıcak dakikalar! Araçtan poşetle bir cisim atılınca...

İstanbul'da Yunus diye tabir edilen motosikletli ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan bir otomobili havadan drone ile de desteklenen kovalamaca sonucu yakaladı. Otomobilden poşetle uyuşturucu madde atan şahısların çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Şahıslara ayrıca maske takmamaktan dolayı para cezası kesilirken, şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

İstanbul'da sıcak dakikalar! Araçtan poşetle bir cisim atılınca...

İddiaya göre Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Yunus ekipleri, Fatih Mahallesinde seyir halinde gördükleri 34 KV 7518 plakalı bir otomobilden şüphelenerek, kontrol etmek için amaçlı durdurulmak istedi. Ancak araç ‘dur’ ihtarına uymayarak, ani bir manevrayla Mescit Sokak istikametine kaçtı.

Aracın peşine takılan ekipler, siren ve megafon ile ‘dur’ ihtarını tekrarladı. Buna rağmen kaçmaya devam eden araçtan poşetle bir cisim atıldı. Bunun üzerine takibe devam eden ekiplere polis drone'u havadan destek verdi. Polisler kovalamaca sonrası aracı Poyraz Sokak üzerinde durdurdu. Araçtaki H.A., Y.O. ve Y.K. indirilerek, yere yatırıldı ve tedbir amaçlı kelepçelendi. Ekipler, yerde kelepçeli şahısların üzerini aradı.

Bu arada, araçtan atılan poşet de sokakta bulundu ve 22 gram uyuşturucu madde olduğu. Aracın içinde yere dökülmüş vaziyette ve Y.K.’nın üzerinde bir miktar uyuşturucu tespit edildi. Uyuşturucu maddenin bonzai olabileceği öğrenildi.

 

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Şahısların yapılan incelemesinde uyuşturucu kullanmaktan hırsızlığa, trafiği tehlikeye düşürmekten taksirle adam öldürmeye, mala zarar vermeden cinsel taciz tacize kadar birçok suç kaydı tespit edildi. Ayrıca, Y.K.’nın “kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık” suçundan arandığı belirlendi.

Şahıslara, “dur ihtarına uymamak”, “emniyet kemeri takmamak”, “trafiği tehlikeye sokmak” suçlarından işlem yapıldı. Ayrıca, 3 şahsa “maske takmamak”tan toplamda 9 bin 540 TL idari para cezası uygulandı. Zanlılar, gerekli yasal işlem ve incelemeler için Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ne teslim edildi.

Ehliyetsiz trafiğe çıkan gençlerden şok sözler! Ceza yiyeceğimizi biliyordukİstanbul Alibeyköy’de corona virüs tedbirleri kapsamında gece saatlerimde uygulama yapan polis ekipleri, sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı iki genci araçta yakaladı. Ehliyeti yanında bulunmayan ve biner lira para cezası kesilen gençler, “Ceza yiyeceğimizi biliyorduk” dedi.
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