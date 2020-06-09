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09.06.2020 - 06:11 | | AA

İstanbul'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Tuzla'da iş merkezinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da silahlı kavgada bir kişi öldü

 

İddiaya göre, Evliya Çelebi Mahallesi Genç Osman Caddesi'ndeki iş merkezinde henüz ismi öğrenilemeyen ofis sahibi ile M.Y. (25) arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada ofis sahibi, M.Y'yi tabancayla yaraladıktan sonra kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri M.Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından M.Y'nin cesedi Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kimliğini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu sokakta çökme meydana geldiBeşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta çökme meydana geldi. olayda hafif yaralan kadın hastaneye kaldırıldı.
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