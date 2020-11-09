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09.11.2020 - 09:53 | | DHA

İstanbul'da soğuktan titredi, saç kurutma makinesiyle ısıttı

Sultangazi'de bir kişinin, sağanak yağıştan dolayı ıslanan ve soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle ısıtma anları kameraya yansıdı.

İstanbul'da soğuktan titredi, saç kurutma makinesiyle ısıttı

Sultangazi'de oturan Sabahattin Yılmaz, İzmir'deki depremi hissetikten sonra evinden çıkarak, aynı binanın ikinci katında bulunan ofisine geçti. Bir süre burada oyalanan Yılmaz, pencereyi açarak dışarı bakarken, sağanak nedeniyle ıslanan ve mermer saçaklara konan bir kumrunun soğuktan titrediğini fark etti. Yılmaz, ofiste bulunan saç kurutma makinesi ile kumruyu ısıtmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca saç kurutma makinesi ile kumruyu ısıtan Yılmaz'ın o anlarını bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti.

İstanbulda soğuktan titredi, saç kurutma makinesiyle ısıttı

"ONUN DA BİR CANI VAR"

İnsanın içini ısıtan o anları anlatan Sabahattin Yılmaz, "Deprem esnasında evde uzanıyordum. Uzandığım yatak sağa sola kaymaya başladı. O anda ofis olarak kullandığımız kata indim. O ara yağmur da baya yağmıştı. Camı açtığımda kuşu gördüm. Cam kenarına iyice sokulduğunu gördüm. Kuş ıslanmış ve soğuktan donmak üzereydi. Onu o halde gördükten sonra kurutma makinesini aldım. Epeyce onu ısıttıktan sonra kendine geldi. Kendisine kuş yemi de verdim. 15 dakika sonra tekrar aynı işlemi yaptım. Kuş kendine iyice geldikten sonra yemeğini de yedikten sonra uçtu gitti. Görüntü sosyal medyada yayınlanmış. Benim görüntülerden haberim yok. Çekenlerden Allah razı olsun. Onun da bir canı var. Bundan dolayı yaptım" dedi.

 

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