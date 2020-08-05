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05.08.2020 - 13:28 | | DHA

İstanbul'da şok eden manzara! Balık istifi yolculuk

Koronavirüs kapsamında devam eden denetimlerde akıllara durgunluk veren görüntüler yaşanmaya devam ediyor. Bu sabah İstanbul Küçükçekmece ve Bağcılar’da salgınına rağmen tıka basa yolcu taşıyan minibüsler kameralara yansıdı. Balık istifi yolcu taşıyan minibüs şoförüne bin 800 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da şok eden manzara! Balık istifi yolculuk

İstanbul Küçükçekmece’de sabahın erken saatlerinde iş saati olması nedeniyle bazı minibüslerin tıka basa yolcu taşıdığı, tüm koltukların dolu olduğu ve ayakta çok sayıda yolcu olduğu görüldü. Tamamen dolu olan bir minibüs kapısı açık hareket ederken, sosyal mesafe kuralları da hiçe sayıldı.

Bağcılar'da da polis ekipleri bu sabah saatlerinde koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde sosyal mesafe kuralına aykırı bir şekilde fazla yolcu aldığı tespit edilen 2 minibüs sürücüsüne toplam bin 800 lira para cezası kesildi.

 

 

 

Canlı yayında dehşet anları... Patlamaya böyle yakalandıBBC muhabiri Maryam Toumi'nin röportaj sırasında patlamaya yakalandığı anlar kameraya böyle yansıdı. Toumi'nin yaşadığı korku ve panik anları ise saniye saniye böyle görüntülendi.
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