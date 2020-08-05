İstanbul'da şok eden manzara! Balık istifi yolculuk

İstanbul Küçükçekmece’de sabahın erken saatlerinde iş saati olması nedeniyle bazı minibüslerin tıka basa yolcu taşıdığı, tüm koltukların dolu olduğu ve ayakta çok sayıda yolcu olduğu görüldü. Tamamen dolu olan bir minibüs kapısı açık hareket ederken, sosyal mesafe kuralları da hiçe sayıldı.

Bağcılar'da da polis ekipleri bu sabah saatlerinde koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde sosyal mesafe kuralına aykırı bir şekilde fazla yolcu aldığı tespit edilen 2 minibüs sürücüsüne toplam bin 800 lira para cezası kesildi.