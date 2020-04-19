İstanbul'da sokağa çıkma yasağında ikinci gün!

Coronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Yasağın ikinci gününde de İstanbul'da yollar boş kalırken, D-100 Karayolu'nda az sayıda aracın yolda olduğu görüldü. Otobüs ve metrobüs duraklarında bekleyen az sayıdaki vatandaş dikkat çekti. Şirinevler'de de metrobüs durakları ve otobüs durakları da işe giden ve işten dönen memurların dışında bomboştu.