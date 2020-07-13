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13.07.2020 - 13:04 | | DHA

İstanbul'da sokak eğlencesinde, düğün salonunda sosyal mesafe hiçe sayıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarına rağmen Sultangazi ve Arnavutköy'de kaydedilen görüntülerde kurallara uyulmadığı görüldü.

Koronavirüs nedeniyle düğünler bir süredir yapılamıyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle belirlenen bazı kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz'da düğünler tekrar yapılmaya başlandı. Yasağın kalkmasından sonra sosyal mesafeli düğün sezonu başladı. Ancak, İstanbul'da kaydedilen görüntülerde kurallara uyulmadığı görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düğün eğlencelerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve maske kullanılmadığına dair açıklama yapmasına rağmen sosyal mesafesiz ve maskesiz düğün eğlenceleri yapılmaya devam ediyor.

MASKE VAR, SOSYAL MESAFE YOK

Sultangazi'de bir düğün salonunda genç bir çiftin düğün töreninde 'takı izdihamı' yaşandı. Düğüne katılan davetlilerin büyük bir çoğunluğunun maske kullanmasına rağmen sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Gelin ve damada takı takmak için sıraya giren davetliler, uyarılara ve koronavirüs tehlikesinin devam etmesine rağmen sosyal mesafeye uymamaları 'pes' dedirtti.

İstanbulda sokak eğlencesinde, düğün salonunda sosyal mesafe hiçe sayıldı

KORONAVİRÜS HALAYI

Arnavutköy'de açık alanda yapılan bir düğünde ise davetlilerin sosyal mesafe kurallına uymadığı görüldü. Sosyal mesafesiz açık alanda gerçekleşen düğün eğlencesi cep telefonu ile kaydedildi.

AFRİKA KÖKENLİLERİN MASKESİZ, SOSYAL MESAFESİZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde Afrika kökenliler, bir arkadaşlarının doğum günü partisi için biraraya geldi. Bir binanın bodrum katında yaşayan arkadaşına doğum günü sürprizi yapan grup, daha sonra binanın arka boşluğunda doğum günü partisi düzenledi. Maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan grubun doğum günü partisi cep telefonu ile kaydedildi.

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