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16.09.2020 - 10:20 | | DHA

İstanbul'da şoke eden görüntü! Dinlemediler...

İstanbul Büyükçekmece'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak sokakta nişan eğlencesi düzenlediler. Ne maske ne de sosyal mesafenin gözetildiği eğlence cep telefonunu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da şoke eden görüntü! Dinlemediler...

Koronavirüs salgınında yeni vakalarda yükseliş sürerken düğün, nişan gibi etkinliklere kısıtlama getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede, ülke genelinde maskesiz dolaşmak yasaklandı. Tüm alınan koronavirüs tedbirlerine rağmen bazı vatandaşlar kuralları hiçe sayarak Büyükçekmece'de bir ara sokakta nişan eğlencesi düzenledi.

Tedbirlerin hiçe sayıldığı eğlencede insanlar dans ederken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Bazı vatandaşların da maskesiz olduğu görüldü. Kuralların hiçe sayıldığı eğlence bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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