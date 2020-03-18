18.03.2020 - 19:41 | | DHA
İstanbul'da son durum! Dolu başladı... Maltepe'de kar yağışı etkili oluyor
Anadolu Yakası'nda kısa süreli dolu ve kar yağışı etkili oldu.
İstanbul, Anadolu Yakası'nda dolu ve kar yağdı. Kısa süreli görülen yağış yer yer etkili oldu. Yağış özellikle, Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe ve Kartal'da görüldü.
Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar, pencerelere çıktı. Bazıları ise cep telefonlarının kameraları ile yağışı kaydetti. Öte yandan Maltepe'de dolunun ardından kar yağdı. Kar yağışı kısa süre sonra etkisini kaybetti.
NE KADAR SÜRECEK?
İstanbul'da sağanak hava yarın da etkisini gösterecek. Cuma günü ise bulutlu bir hava bekleniyor.
Öte yandan İstanbul'da yollarda trafik yoğunlu gözükmüyor. İBB haritasında 19.40 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 36.
Karantinadan kaçan kişi kısa sürede yakalandıSivas'ta ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye başvurduktan sonra Almanya'dan geldiğini söyleyen U.G. (33), Sivas Numune Hastanesi'nde karantina altına alındı. Görevlileri atlatarak hastaneden kaçan U.G., kısa sürede polis tarafından yakalanarak tekrar karantinaya alındı.