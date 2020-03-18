İstanbul'da son durum! Dolu başladı... Maltepe'de kar yağışı etkili oluyor

İstanbul, Anadolu Yakası'nda dolu ve kar yağdı. Kısa süreli görülen yağış yer yer etkili oldu. Yağış özellikle, Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe ve Kartal'da görüldü.

Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar, pencerelere çıktı. Bazıları ise cep telefonlarının kameraları ile yağışı kaydetti. Öte yandan Maltepe'de dolunun ardından kar yağdı. Kar yağışı kısa süre sonra etkisini kaybetti.

NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul'da sağanak hava yarın da etkisini gösterecek. Cuma günü ise bulutlu bir hava bekleniyor.



Öte yandan İstanbul'da yollarda trafik yoğunlu gözükmüyor. İBB haritasında 19.40 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 36.









