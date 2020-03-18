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18.03.2020 - 19:41 | | DHA

İstanbul'da son durum! Dolu başladı... Maltepe'de kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Yakası'nda kısa süreli dolu ve kar yağışı etkili oldu.

İstanbul, Anadolu Yakası'nda dolu ve kar yağdı. Kısa süreli görülen yağış yer yer etkili oldu. Yağış özellikle, Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe ve Kartal'da görüldü.

İstanbulda son durum Dolu başladı... Maltepede kar yağışı etkili oluyor

Dolu yağışını gören bazı vatandaşlar, pencerelere çıktı. Bazıları ise cep telefonlarının kameraları ile yağışı kaydetti. Öte yandan Maltepe'de dolunun ardından kar yağdı. Kar yağışı kısa süre sonra etkisini kaybetti.

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İstanbul'a çok yakın! Kar yağışı etkili oluyor

NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul'da sağanak hava yarın da etkisini gösterecek. Cuma günü ise bulutlu bir hava bekleniyor. 

İstanbulda son durum Dolu başladı... Maltepede kar yağışı etkili oluyor

 
Öte yandan İstanbul'da yollarda trafik yoğunlu gözükmüyor. İBB haritasında 19.40 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 36.


İstanbulda son durum Dolu başladı... Maltepede kar yağışı etkili oluyor


Karantinadan kaçan kişi kısa sürede yakalandıSivas'ta ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye başvurduktan sonra Almanya'dan geldiğini söyleyen U.G. (33), Sivas Numune Hastanesi'nde karantina altına alındı. Görevlileri atlatarak hastaneden kaçan U.G., kısa sürede polis tarafından yakalanarak tekrar karantinaya alındı.
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