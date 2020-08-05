MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da sosyal mesafesiz, maskesiz sokak eğlenceleri şok etti!
ABONE OL
05.08.2020 - 12:35 | | DHA

İstanbul'da sosyal mesafesiz, maskesiz sokak eğlenceleri şok etti!

İstanbul Gaziosmanpaşa ve Silivri'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan nişanda eğlenenler kameralara yansıdı.

İstanbul'da sosyal mesafesiz, maskesiz sokak eğlenceleri şok etti!

Koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralı getirildi, sokak eğlenceleri yasaklandı. Ancak hala kurallara uymayanlar var.

Gaziosmanpaşa'da ve Silivri'de maskesiz ve sosyal mesafesiz nişan için sokakta eğlenenler kameralara yansıdı.

Eğlenceler adeta koronavirüse davetiye çıkardı.

 

 

Kartal Aydos'ta orman yangını!Son dakika gelen habere göre; İstanbul Aydos'da ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yangını 1 saatte kontrol altına aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

18 yaşındaki genç serinlemek için girdiği denizde boğuldu

18 yaşındaki genç serinlemek için girdiği denizde boğuldu

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

Kırklareli'de martı ve karabatak avlayan 3 kişiye para cezası

Kırklareli'de martı ve karabatak avlayan 3 kişiye para cezası

Sıradaki Haber