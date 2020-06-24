İstanbul’da ‘Süper Hücre Fırtınası’ hayatı felç etti: Faciadan dönüldü

Marmara ve Ege bölgelerinde dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok kentte sel manzaraları yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün için ‘sarı uyarı’ verdiği İstanbul’da sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti. Öğleden sonra başlayan sağanak yağışla birlikte Beyoğlu Taksim Meydanı’nda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Etkili yağış nedeniyle Beşiktaş’ta yollar göle döndü. Ortaköy Dereboyu Caddesi üzerindeki Avrupa Birliği Bakanlığı önündeki ağaç devrilerek mazgalları tıkadı. Üsküdar’da da araçlar ilerlemekte güçlük çekti. T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferler bir süre Fındıklı-Bağcılar arasında yapıldı. Büyükçekmece Gölü’nde oluşan hortum ise vatandaşların telefon kameralarına yansıdı. Bölgede küçük büyük hortumlar oluşurken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.











Esenyurt’u yıktı geçti



İstanbul’da sağanak yağıştan en çok etkilenen adres Esenyurt oldu. Şiddetli yağış nedeniyle dere taşması sonucu Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi 1272. Sokak’ta sel meydana geldi. Sokakta bulunan bazı binaların zemin ve bodrum katlarında, su baskınları nedeniyle can pazarı yaşandı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “1272. Sokak 36 numaralı meskende mahsur kalan yabancı uyruklu 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuk AFAD ve İtfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye sevk edilmiş, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Yine 1272 Sokakta’ki başka bir binada mahsur kalan yabancı uyruklu iki kardeşten, 31 yaşındaki Ahmed Ş. hayatını kaybetmiş, diğer kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmiştir. Esenyurt’ta evlerinde konaklayamayacak olan vatandaşlara konaklama imkanı sağlanmış ve hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır” denildi. Çatalca’da da bir binada mahsur kalan 1’i çocuk 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.



Bodrum kata izin yok



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi. Açıklama yapan Vali Yerlikaya, “Maalesef 1272. Sokak’ta bodrum katları kot seviyesinden itibaren 120 santimetreye yakın su bastı. 1272. Sokak’ta bodrum katlarının konut olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Selde sürüklendi

Esenyurt Pınar Mahallesi’nde selde metrelerce sürüklenen bir kadın esnaf İdris Dikyar (28) tarafından kurtarıldı. Dikyar, “Dışarıda bir tek ben vardım. İlk atladığımda kurtaramadım, ikinci atladığımda yakalayabildim. Biz de olmasak kapılıp gitmişti teyze” dedi.













‘Artık hortumla yaşamaya alışın’

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi, iklimbilimci Prof. Dr. Murat Türkeş, sağanak yağmur, dolu yağışı ve hortum ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “İklim değişikliği sürdükçe biz bunları daha şiddetli yaşamaya başlıyoruz. Artık normal gök gürültülü fırtınalar süper hücre fırtınalarına dönüşüyor. Dikine gelişim kuvvetli olduğu için hem fırtına üretiyor hem de şiddetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışları üretiyor. Süper hücre hortum oluşumuna da neden oluyor. Bunları daha fazla yaşamaya devam edeceğiz.”















‘Şiddeti artacak’

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi, iklimbilimci Prof. Dr. Levent Kurnaz da, “Seller hep vardı. Olmaya da devam edecek. Bu sağanak yağış ne ilk ne de son olacak. İklim değişikliği bu tür olayların sıklığını ve şiddetini artırır. O yüzden dere yatağına ev yapmayacağız. Ağaç kesmeyeceğiz, erozyonu engelleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da “Önemli olan önlem almak. Apartman çatılarından akan suyu yola vermemiz lazım. Çukur yerlerde su basmasına sebebiyet vermemek için bina yaptırmamak lazım” dedi.

Charlie Brown bulutları

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen süper hücreyi şöyle açıkladı: “Bu aslında ‘kümülonimbus bulutu’ dediğimiz, o gök gürültüsü, şimşekleri yapan buluttur. Ona ‘süper hücre’ deniliyor. Düşey rüzgâr hareketi demek. Bu aşağıdaki nemi alır, yukarı götürür. Yukarıdaki rüzgârı da aşağı getirir. Karıştırır ortalığı. Bu karışma esnasında bulut meydana gelir. Bu bulutlar ufak bulutlar olmaz. Pilotların Charlie Brown dedikleri bulutlar meydana gelir. Bunların kalınlıkları 10-12 kilometre civarındadır yükseklikleri. İçerisinde sürekli bir hava hareketi vardır. Bunların birçoğunda da dolu meydana gelir.”

Mucize kurtuluş!

Esenyurt Pınar Mahallesi’ndeki selde adeta mucizeye imza atıldı. Su basan bir binanın bodrum katında mahsur kalan bir kişi, ellerini dışarı çıkararak yardım istedi. Suyun içindeki elleri gören çevredekiler seferber oldu. Vatandaşlar mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı. Daha sonra ellerine aldıkları kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı. Bu sırada pencerenin demir korkulukları sökülerek mahsur kalan kişi kurtarıldı, ardından hastaneye kaldırıldı.

O anları anlattılar

Esenyurt’ta oturdukları zemin kattaki daireden kurtarılan 2, 3 ve 5 yaşlarındaki Suriye uyruklu 3 çocuğun babası Mervan Ahmet Ebubekir Zireyk, o anları anlattı. Dere taştığı sırada evde olduklarını belirten Zireyk, “Televizyon izliyorduk ve o esnada çocuklar da yanımdaydı. Yağmur başladıktan sonra pencereden içeri su girmeye başladı ve cam kırıldı. Su içeri dolmaya başlayınca, çocukları dışarı çıkarmaya çalıştım fakat o esnada çocuklar çok su yuttu. Yanımdaki kişi bana yardım etti, kapıyı kırdık ve çocukları dışarı çıkarmaya başladık. Sonra ambulans geldi ve hastaneye getirildik” dedi.

Sokaklar göle döndü

Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale ve Tekirdağ ile yine Muğla’nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde de sağanak yağış hasara neden oldu.



Ankara’da sağanak nedeniyle Altındağ’da bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Nallıhan’da da bazı yollar yağışın ardından trafiğe kapandı.



İzmir Gaziemir’de de sağanak nedeniyle dere taştı. Tekirdağ’da da sağanak nedeniyle Malkara-Keşan karayolu trafiğe kapandı.

Çanakkale’de Biga’da sağanakla yağan ceviz büyüklüğündeki dolu, tarım alanlarında zarara yol açtı.