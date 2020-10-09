İstanbul’da sürücülere 1 ayda 57 milyon TL ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, eylül ayında trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimin sonuçlarını açıkladı. Kontrollerde 2 bin 691 araç sürücüsüne birden fazla şerit değiştirmekten bin 228 TL’den toplam 3 milyon 304 bin 548 TL, 81 araç sürücüsüne ise aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi nedeniyle 6 bin 141 TL’den toplam 497 bin 421 TL idari para cezası işlemi uygulandığı belirtildi. Bin 335 araç sürücüsüne abartılı egzoz nedeniyle toplam 1 milyon 639 bin 380 TL, 98 bin 482 araç sürücüsüne de aşırı hızdan 35 milyon 265 bin 146 TL ceza uygulandı.



Emniyet kemerine 2 milyon



5 bin 255 araç sürücüsüne, sürücü belgesiz araç kullanmaktan toplam 12 milyon 993 bin 142 TL idari para cezası uygulandığı kaydedilen açıklamada, 21 bin 452 araç sürücüsüne de emniyet kemeri takmadıkları için 132 TL’den toplam 2 milyon 831 bin 664 TL uygulandığı belirtildi. İstanbul’da eylül ayında kurallara uymayan sürücülere toplam 57 milyon 249 bin 381 lira ceza kesilirken, denetimlerde 9 bin 776 aracın trafikten men edildiği, 2 bin 611 şahsın sürücü belgesine de el konulduğu bildirildi.



