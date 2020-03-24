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24.03.2020 - 10:12 | | DHA

Ä°stanbul'da taksi dolmuÅŸ ve minibüsler dezenfekte edildi

Ä°stanbul'da corona virÃ¼se karÅŸÄ± mÃ¼cadele kapsamÄ±nda taksi, dolmuÅŸ ve minibÃ¼slerin dezenfekte Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Ä°BB bunun iÃ§in 100 yeni mobil ve sabit istasyon belirledi.Â

Ä°stanbul'da taksi dolmuÅŸ ve minibüsler dezenfekte edildi

Ä°stanbul'da Corona virÃ¼sle mÃ¼cadele iÃ§in ibadethanelerde, okullarda, hastanelerde ve toplu ulaÅŸÄ±mda dezenfekte Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi; taksi, dolmuÅŸ ve minibÃ¼slerin de dezenfekte edilmesi iÃ§in 100 yeni mobil ve sabit istasyon belirledi. 100 noktadan 46'sÄ± bugÃ¼n faaliyete geÃ§erken, geri kalan istasyonlarÄ±n da bu hafta hazÄ±r olacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â 

'DEZENFEKTE EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°R' Ã‡IKARTMASI

Taksiler, Ä°stanbul'un birÃ§ok noktasÄ±nda hizmet veren araÃ§ yÄ±kama ve oto kuafÃ¶rlerinde dezenfekte edilirken, minibÃ¼sler ise TopkapÄ±, Åžirinevler, Esenler Otogar, KadÄ±kÃ¶y Ana MinibÃ¼s DuraklarÄ±, Pendik Ana MinibÃ¼s DuraklarÄ±nda oluÅŸturulan noktalarda dezenfekte ediliyor. Dezenfekte edilen araÃ§larÄ±n camlarÄ±na 'UlaÅŸÄ±m Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan dezenfekte edilmiÅŸtir' yazÄ±lÄ± Ã§Ä±kartma yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

Ä°stanbulda taksi dolmuÅŸ ve minibÃ¼sler dezenfekte edildi

Ä°stanbulâ€™un göbeÄŸinde talihsiz gencin feci ölümü kameradaBeyoÄŸluâ€™nda kaldÄ±rÄ±mdan yürüdüÄŸü esnada ayaÄŸÄ± takÄ±lmasÄ± sonucu dengesini kaybeden 25 yaÅŸÄ±ndaki genç, çöp aracÄ±nÄ±n altÄ±nda kalarak can verdi. Feci kaza güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.
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