Ä°stanbul'da Corona virÃ¼sle mÃ¼cadele iÃ§in ibadethanelerde, okullarda, hastanelerde ve toplu ulaÅŸÄ±mda dezenfekte Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi; taksi, dolmuÅŸ ve minibÃ¼slerin de dezenfekte edilmesi iÃ§in 100 yeni mobil ve sabit istasyon belirledi. 100 noktadan 46'sÄ± bugÃ¼n faaliyete geÃ§erken, geri kalan istasyonlarÄ±n da bu hafta hazÄ±r olacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â

'DEZENFEKTE EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°R' Ã‡IKARTMASI



Taksiler, Ä°stanbul'un birÃ§ok noktasÄ±nda hizmet veren araÃ§ yÄ±kama ve oto kuafÃ¶rlerinde dezenfekte edilirken, minibÃ¼sler ise TopkapÄ±, Åžirinevler, Esenler Otogar, KadÄ±kÃ¶y Ana MinibÃ¼s DuraklarÄ±, Pendik Ana MinibÃ¼s DuraklarÄ±nda oluÅŸturulan noktalarda dezenfekte ediliyor. Dezenfekte edilen araÃ§larÄ±n camlarÄ±na 'UlaÅŸÄ±m Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan dezenfekte edilmiÅŸtir' yazÄ±lÄ± Ã§Ä±kartma yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.