İstanbul’da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu

EGM’den yapılan yazılı açıklamada ayrıca Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü’nün kurulmasına ilişkin basında ve sosyal medyada yapılan eleştriler ile spekülasyonlara yanıt verildi. Türkiye’de her yıl yaklaşık 30 milyon kişinin katıldığı ortalama 48 bin toplumsal eylem/etkinlik düzenlendiği ve yaklaşık 140 bin personelin değişik illerden takviye olarak görevlendirildiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

“Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüklerimizin kurulması ile her türlü toplumsal etkinliklerde alınacak önlemlere yardımcı olunması, kentsel arama ve kurtarma konularında profesyonelleşmiş uzman personel ile hizmette etkinlik ve verimliliğin artırılması, personelin sevklerinde ekonomik yönden tasarruf edilmesi sağlanmıştır. Bu şekilde personelin ulaşım esnasında ortaya çıkacak yorgunluğunun ve zaman kaybının ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü personelinin görevlendirilmesi ile iş veriminin daha da artırılması hedeflenmektedir.”