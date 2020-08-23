MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul’da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu
ABONE OL
23.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

İstanbul’da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstanbul’da 500 personelin görev alacağı ‘Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü’nün kurulduğunu açıkladı.

İstanbul’da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu

EGM’den yapılan yazılı açıklamada ayrıca Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü’nün kurulmasına ilişkin basında ve sosyal medyada yapılan eleştriler ile spekülasyonlara yanıt verildi. Türkiye’de her yıl yaklaşık 30 milyon kişinin katıldığı ortalama 48 bin toplumsal eylem/etkinlik düzenlendiği ve yaklaşık 140 bin personelin değişik illerden takviye olarak görevlendirildiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

“Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüklerimizin kurulması ile her türlü toplumsal etkinliklerde alınacak önlemlere yardımcı olunması, kentsel arama ve kurtarma konularında profesyonelleşmiş uzman personel ile hizmette etkinlik ve verimliliğin artırılması, personelin sevklerinde ekonomik yönden tasarruf edilmesi sağlanmıştır. Bu şekilde personelin ulaşım esnasında ortaya çıkacak yorgunluğunun ve zaman kaybının ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü personelinin görevlendirilmesi ile iş veriminin daha da artırılması hedeflenmektedir.”

NATO uçağına Türk tanker uçağından yakıt ikmaliMilli Savunma Bakanlığı, Türk tanker uçağının Romanya üzerinde NATO'ya ait uçağa yakıt ikmali yaptığını açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özellerde indirim oranı hazırlığı

Özellerde indirim oranı hazırlığı

Milyonlarca kişiye ödeniyor! 1544 liraya yükseldi...

Milyonlarca kişiye ödeniyor! 1544 liraya yükseldi...

Ortaya çıktı! Corona virüs ve nem...

Ortaya çıktı! Corona virüs ve nem...

Egemenlik sembolü olarak iki katı yıkıldı

Egemenlik sembolü olarak iki katı yıkıldı

Sıradaki Haber