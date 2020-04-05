İstanbul’da tehlike çanları

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın, Çin’de bir kişinin ortalama 2.6 kişiye Kovid-19 bulaştırdığını, İstanbul’da ise bir kişinin bulaştırdığı kişi sayısının 16 olduğunu açıklaması gözleri megakente çevirdi. 3 Nisan itibarıyla Türkiye genelinde toplam vaka sayısı 20 bin 921, İstanbul’daki vaka sayısı ise 12 bin 231 olurken, toplam 425 ölümden 210’u da bu kentte gerçekleşti.



Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Filiz Ünal İncekara, “İstanbul özelinde konuşacak olursak, bu kente dönen Umrecilerin bir kısmının karantinaya alınamaması vaka sayılarına direkt yansıdı. Son Umre kafilesinin geldiği ve tamamının izole edildiği Ankara’daki artış hızı daha kontrollü. Edirne’ye göçmen akını da, İstanbul üzerinden gerçekleşmişti. Özellikle İran’dan sınırı kaçak geçen ve İstanbul üzerinden Edirne’ye gidenlerin etkisi yadsınamaz” dedi.



‘Bunun şakası yok’



Kovid-19’a yönelik her tedbirin sonucunun en az üç hafta sonra görülebileceğini dile getiren İncekara, “Hızlı testler halen devreye girmiş değil. Test sayısını günde 30 bine çıkartmadığımız takdirde, Nisan sonuna kadar özellikle İstanbul’da ciddi vaka sayıları görebiliriz. Vaka sayıları üç hafta sonunda tepe seviyeye ulaşmış olacak. Sağlık çalışanlarını da belli periyotlarda taramadığınız sürece hastalar ve sağlık çalışanları arasında virüs mekik dokuyacak. Vatandaşlar, Nisan sonuna kadar tüm tedbir ve uyarıları dikkate almalı. Bu işin şakası yok. Şu an PCR yani antikor testleri uygulanıyor. Antijen dediğimiz hızlı testlerin de devreye girmesi şart” diye konuştu.



276 kişiye bulaştırmış

İstanbul ve İzmir’deki sürecin sıkıntılı geçeceğini dile getiren İncekara, “Bir büyük kentte Kovid-19 tespit edilen işadamının 276 kişiye hastalığı bulaştırdığı ve beş kişinin yaşamını yitirdiği gerçeği ortaya çıkmış. Durumun ciddiyeti için halkımızın izolasyon, maske, hijyen kuralları ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerekiyor. Bu kurallara uyan bir kişi pozitif olsa da en fazla bir kişiye virüs bulaştırabilir. Ancak şu an için İstanbul’daki bir kişinin 16 kişiye virüs bulaştırması korkutucu” açıklamasında bulundu.

‘10 ile çarpın’

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir ise İstanbul’da tespit edilemeyenler ile birlikte vaka sayısının 10 ile çarpılması gerektiğini belirterek, “Bilim Kurulu’nun aldığı güzel kararlar var ama şu an özellikle İstanbul’da iyi gitmiyoruz. Test sayısını mutlaka artırmamız gerekiyor. Pozitif hastaların temas ettiği kişileri yakalayıp evde karantinada tutmamız gerekiyor. Kovid-19 vakaları arasında çok az sayıda da olsa evde durması gerekirken bazen karşımızda bulduğumuz veya telefon açtığımızda markete gittiğini söyleyenler olabiliyor. Ateş, öksürük, nefes darlığı olmadan da Kovid-19 olan insanlar var” diye konuştu.



İki haftalık gecikme var



İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk ise, önlem ve izolasyon konusunda iki haftalık gecikme yaşandığını ifade ederek, şunları söyledi: “Hayata geçirilen tedbirleri 1 Mart’ta almamız gerekiyordu. Test sayıları yetersiz. İstanbul’un nüfus yoğunluğu mücadeleyi güçleştiriyor. 1 Mart’tan sonraki üç hafta içinde yurtdışından 372 bin kişi İstanbul’a geldi ancak sadece yüzde 5’i karantinaya alındı. İstanbul’da 3 Nisan’dan itibaren geçerli tedbirler 1 Mart’ta itibaren hayata geçmeliydi. Kentteki artış devam edecektir.”

